Berlin (ots) - Für alte Menschen ist Berlin ätzend. Laut, voll, wenig Grün, kurze Ampelphasen, steile Treppen, zu viele Autos. Für alte Menschen ist Berlin aber auch toll. Läden und Restaurants, Bushaltestellen und Bahnstationen in Reichweite, breites Kulturangebot und ein Lebensgefühl, das die Lebensgeister wachhält. Wie auch immer sich die Stadt für die Einzelnen gerade anfühlen mag: Künftig werden viel mehr Menschen in der Stadt leben, die die Statistiker als "hochaltrig" bezeichnen, die also über 80 Jahre hinter sich haben. Diese Entwicklung muss Aktivitäten nach sich ziehen. Es kann nicht sein, dass es der Stadt wieder so geht wie am anderen Ende der Alterspyramide. Die Planer haben lange die Zahl der einzuschulenden Kinder unterschätzt - und nun müssen in aller Eile Mobilbauten auf die Schulhöfe gestellt werden.



