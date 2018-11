FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Rally an der Wall Street seien die Kurse deutscher Aktien nach Börsenschluss durch die Bank nach oben gelaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwochabend. In diesem Umfeld habe es keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten gegeben. "Insgesamt war mehr los als sonst", sagte der Marktteilnehmer mit Blick auf Umsätze.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.409 11.299 +1,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 28, 2018 16:34 ET (21:34 GMT)

