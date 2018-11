"Audi e-tron, die dritte" klingt ein wenig nach Marketingsprech, ist aber eine recht treffende Beschreibung für den jüngsten Neuzugang in Audis Elektro-Familie, den e-tron GT. Die Studie des Gran Turismo ist heute Abend in L.A. vorgestellt worden und soll in rund zwei Jahren in Produktion gehen. Zu diesem Zeitpunkt wird der e-tron GT der sportlichste Stromer sein, den Audi aufbietet. Anders als der ...

