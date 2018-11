Stuttgart (ots) - Was lange währt, wird endlich gut - gilt das auch für den Prozess um die Zulagenaffäre an der Beamtenhochschule Ludwigsburg? Fast zwei Jahre hat die Prüfung der Anklage durch das Landgericht Stuttgart gedauert. Nun haben die Richter entschieden, dass sich alleine der frühere Rektor und sein Kanzler einem Verfahren wegen Untreue stellen müssen. Dass die Richter alle 13 Professoren exkulpieren, erstaunt. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie der Entscheidung der Richter folgen kann. Einen Widerspruch, der zu weiteren Verzögerungen führt, wird sie sich genau überlegen. Für die Hochschule wäre es auf jeden Fall gut, wenn es nun rasch zum Prozess käme. Erst wenn neben der politischen auch die strafrechtliche Aufarbeitung abgeschlossen ist, kann sie unbelastet nach vorne schauen.



