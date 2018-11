The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4CK5 AAREAL BANK MTN S.272 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSS82 THUERINGEN LS 18/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6XB8 BAY.LDSBK.IS. 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6XJ1 BAY.LDSBK.IS. 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AF01 DZ BANK CLN E.9590 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0R86 NORDLB FESTZINSANL.58/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013383213 CARREFOUR 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005351678 B.T.P. 18-22 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US05526DBD66 B.A.T. CAP. 18/37 BD01 BON USD N

CA XFRA US05526DBF15 B.A.T. CAP. 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128285Q95 US TREASURY 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1917574755 ABN AMRO BANK 18/21 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1917577931 ABN AMRO BANK 18/21 MTN BD01 BON EUR N

CA TOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 0RV XFRA CA89467L1022 TREE OF KNOWLEDGE INTL. EQ00 EQU EUR N

CA SHFB XFRA DE000A2NBP07 SNP SCHNEID.-NEUREIT. BZR EQ00 EQU EUR Y

CA 2JM XFRA SE0011426428 NYFOSA AB EQ00 EQU EUR N

CA 7TLA XFRA US8740381020 TAIWAN LIPOSOME SP.ADR/2 EQ00 EQU EUR N

CA TPMP XFRA US8902605083 TONIX PHARMA. DL-,001 EQ00 EQU EUR N