FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.175 EUR

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.483 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.381 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.089 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.089 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.709 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.567 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.066 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.426 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.133 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.594 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.310 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.346 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.186 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.293 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.195 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.275 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.044 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.133 EUR

AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.330 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.408 EUR

A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.053 EUR

3DV XFRA SG1W49939232 OLD CHANG KEE 0.010 EUR

XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD 0.006 EUR

OLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.027 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.771 EUR

V4L XFRA KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01 0.275 EUR

SVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.424 EUR

ECN XFRA GB0003096442 ELECTROCOMPONENTS LS-,10 0.060 EUR

41B XFRA GB0000904986 BELLWAY PLC LS -,125 1.078 EUR

INR XFRA ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. 0.145 EUR

6KM XFRA KYG525931039 KINET.MIN.A.EN.LTD DL-001 0.002 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.168 EUR

0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.094 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.044 EUR