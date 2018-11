FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.035 EUR

EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.399 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.093 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.638 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.069 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.275 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.035 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.151 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.222 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.168 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.089 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.151 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.030 EUR

51C XFRA DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 0.867 EUR

SWA XFRA DE0007229007 SCHLOSS WACHENHEIM AG O.N 0.500 EUR

2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.106 EUR

TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.027 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.240 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.127 EUR

GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.259 EUR

G0FB XFRA US3984384087 GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1 0.202 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.133 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.080 EUR

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.461 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.040 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.177 EUR

FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.106 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.009 EUR

2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.168 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.115 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.062 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.053 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.277 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.080 EUR