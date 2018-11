Zwischen Mai letzten Jahres unter dem gleichen Monat aus 2018 herrschte ein mittelfristiger Abwärtstrend, dabei gab die Aktie von Merck von 115,20 Euro auf ein Verlaufstief von 74,54 Euro und einen markanten Support aus Anfang 2016 nach. Anfang Juni dieses Jahres gelang schließlich ein Ausbruch darüber, dass anschließend ein Kaufsignal zur Folge hatte und eine gemächliche Erholungsbewegung bis an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die runde Kursmarke von 100,00 Euro erlaubte zu vollziehen. Dieses Niveau wurde bereits vor zwei Wochen getestet, in den letzten Tagen setzte ein kleinerer Pullback von dieser Marke zur Unterseite ein. Die letzten beiden Wochenkerzen zeigen jedoch lange Dochte auf der Unterseite an, die für eine merkliche Gegenwehr von Käufern spricht und hierdurch ein bedingt ...

