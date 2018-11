Intel steht unmittelbar vor einer möglichen Endjahresrallye

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atBis Mai dieses Jahrs gehörten die Halbleiteraktien zu den Top-Performern an der Wall Street. Zahlreiche große Aktien begannen jedoch im Sommer erste Schwächesignale zu zeigen, unter anderem auch Intel. Die Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs setzte sich danach weiter fort und der Abwärtstrend konnte erst vor wenigen Wochen gebrochen werden. Aktuell stabilisieren sich die Kurse knapp unter dem 200-Tage-Durchschnitt.Chart vom 28.11.2018Interessant ist aktuell vor allem die Tatsache, dass sich die Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt überaus stabil zeigt. Solange die Kurse sich oberhalb des Supports bei 46.50 USD halten können, bleibt der leicht bullische Tenor erhalten. Damit die Bullen aber noch eine Rallye bis Ende des Jahres starten können, muss noch der Widerstand rund um die Marke bei 49 USD gebrochen werden.Bricht die Aktie aus der Formation nach oben aus, wäre dies wohl der Startschuss zu einer neuen Rallye. Das erste Kursziel wäre bei rund 53 USD zu finden, könnte aber in Folge noch wesentlich höher reichen.Aussicht:Autor: Achim Mautz besitzt keine Positionen in diesem Wertpapier