Erneut sind Ceconomy Osram Licht und die Deutsche Bank im Fokus eines großen Spielers am Markt der Leerverkäufer. AQR Capital Management hat seine Leerverkaufsposition zuletzt angehoben. Doch welche Aktien sieht AQR besonders negativ? Wo sind die Quoten am höchsten? Die Antwort finden Sie in diesem Beitrag. Der Bundesanzeiger verr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...