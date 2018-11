An der Wall Street ist gestern regelrecht Euphorie ausgebrochen. Verantwortlich war dafür Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank. Powell hatte in einer Rede eine eher vorsichtige Zinspolitik signalisiert. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Amazon, Facebook, Sixt, die Deutsche Bank und die Deutsche Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Programmhinweis: Ab dem 3. Dezember beginnt die Live-Ausstrahlung des Marktüberblicks auf unserer Homepage und auf Facebook bereits um 07:50 Uhr (bisher 08:15 Uhr).