Ganz allmählich neigt sich 2018 dem Ende zu und wir wagen bereits heute einen Ausblick auf das kommende Jahr. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer, wirft dabei einen Blick auf die wichtigsten Märkte und gibt eine Einschätzung, was Anleger im kommenden Jahr zu erwarten haben. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.