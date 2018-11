Von Patrick Costello

PARIS (Dow Jones)--Der französische Triebwerkshersteller Safran will sich in den nächsten Jahren stärker auf das organische Wachstum und weniger auf Akquisitionen konzentrieren. Wie das Unternehmen mitteilte, strebt es in den Jahren 2019 bis 2022 ein durchschnittliches organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Im zivilen Aftermarket-Geschäft, das Wartung und Reparaturen umfasst, soll das Wachstum im hohen einstelligen Bereich liegen. Größere Zukäufe seien ausgeschlossen.

Die bereinigte operative Marge soll sich bis 2022 in Richtung einer Bandbreite von 16 bis 18 Prozent bewegen, so Safran weiter. Der Konzern strebt einen Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 50 Prozent im Zeitraum von 2018 bis 2022 an. Der freie Cashflow soll jedes Jahr zulegen.

Die Safran SA will kommendes Jahr ein 2,3 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm abschließen. Der Rückkauf-Plan - 2018 gestartet und derzeit zu 50 Prozent abgearbeitet - soll um 700 Millionen Euro aufgestockt werden, um eine potenzielle Verwässerung ausstehender Wandelanleihen zu vermeiden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 02:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.