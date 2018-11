Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Chef Powell: Zinsen knapp unter neutralem Niveau

Die US-Zinsen befinden sich nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell nur noch knapp unter ihrem neutralen Niveau. Powell sagte im Economic Club of New York: "Die Zinsen sind, gemessen an historischen Maßstäben, noch niedrig, und sie liegen nur knapp unterhalb einer breiten Spanne von Schätzungen des Zinses, der aus Sicht der Wirtschaft neutral wäre - das heißt, wo sie das Wachstum weder antreiben noch bremsen." Anfang Oktober hatte der Fed-Chairman noch gesagt, dass die Geldpolitik der Fed von diesem neutralen Punkt noch weit entfernt sei.

Jahresteuerung in Sachsen weiter über 2 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in Sachsen ist im November über der Marke von 2 Prozent geblieben. Wie das Statistische Landesamt berichtete, stiegen die Verbraucherpreise auf Jahressicht um 2,1 Prozent. Seit Mai liegt die Teuerungsrate über 2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise um 0,1 Prozent.

Deutsche Tarifverdienste steigen im dritten Quartal schneller

Der Anstieg der Tarifverdienste in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2018 deutlich beschleunigt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Tarifverdienste gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,7 (zweites Quartal: 2,0) Prozent.

Bundesregierung will Mietspiegel neu berechnen

Vor der Bundestagsabstimmung über die neue Mietpreisbremse hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) weitere gesetzliche Veränderungen zugunsten von Mietern angekündigt. Sie wolle die Berechnung der Mietspiegel verändern, sagte Barley den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir werden den Betrachtungszeitraum bei der ortsüblichen Vergleichsmiete verlängern."

Schweizer Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Die seit anderthalb Jahren anhaltende starke Wachstumsphase der Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal 2018 abgerissen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berichete. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum noch 0,7 Prozent betragen. Die Schweiz folgt damit der deutlichen Konjunkturabschwächung in Europa und insbesondere in Deutschland.

Britische Banken sind gesund genug für chaotischen Brexit

Das britische Bankensystem ist stark genug, um den Schock eines chaotischen Brexits zu überstehen, teilte die Bank of England (BoE) mit. Zuvor hatten alle großen Banken des Landes den jährlichen Stresstest der Notenbank bestanden. Keine der sieben getesteten Großbanken muss ihre Kapitalquoten als Ergebnis des Tests stärken, bei dem die Art von schweren wirtschaftlichen Schocks simuliert worden war, die mit einem Austritt Großbritannien aus der EU ohne Abkommen einhergehen könnte.

Großbritannien und die USA schließen neue Open-Sky-Vereinbarung

Die USA und Großbritannien haben sich auf eine neue Open-Sky-Vereinbarung geeinigt, um Flüge zwischen den beiden Ländern nach dem Brexit zu sichern. Das britische Verkehrsministerium erklärte, dass das Abkommen die Fortsetzung von "lebenswichtigen" Transatlantikflügen garantieren wird, die von Dutzenden Millionen von Passagieren pro Jahr genutzt werden.

Macron warnt vor G20-Gipfel vor "nutzlosen" internationalen Treffen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor Beginn des G20-Gipfels in Argentinien vor einem Bedeutungsverlust internationaler Treffen gewarnt. Bei Themen wie Klima und Handel drohe eine "Blockade" multilateraler Foren wie des G20-Formats, sagte Macron in einem Interview mit der argentinischen Zeitung La Nacion. Ohne konkrete Fortschritte würden internationale Treffen "nutzlos und sogar kontraproduktiv".

EU verzichtet vorerst auf neue Sanktionen gegen Russland

Die Europäische Union verzichtet trotz des russischen Vorgehens gegen ukrainische Marineschiffe vor der Krim vorerst auf neue Sanktionen gegen Moskau. In einer von der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini verbreiteten Erklärung verurteilten die 28 EU-Mitgliedstaaten zwar den Einsatz von Gewalt durch Russland als "inakzeptabel". Neue Strafmaßnahmen drohten sie aber nicht an. Derweil bat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Deutschland und die Nato um militärische Unterstützung.

Surabischwili gewinnt offenbar Präsidentschaftswahl in Georgien

In Georgien hat die von der Regierungspartei unterstützte Kandidatin Salome Surabischwili die umkämpfte Präsidentschaftswahl offenbar für sich entschieden. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam die frühere französische Diplomatin in der Stichwahl auf 59,6 Prozent, wie die Wahlkommission mitteilte. Oppositionskandidat Grigol Waschadse erhielt demnach 40,4 Prozent. Die Opposition sprach von Wahlbetrug und rief die Bevölkerung zu Protesten auf.

Guterres ruft zu Kompromissbereitschaft bei Klimagipfel auf

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat wenige Tage vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Polen die Teilnehmer zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Führung heißt, zu verstehen, dass die Einigung das wichtigste Ziel ist", sagte Guterres in New York. Dies sei wichtiger, als "sehr stur" auf der eigenen Position zu beharren. "Derzeit steuern wir wegen Klimastörungen auf eine Welt der Katastrophen und Unsicherheit zu."

Pelosi von US-Demokraten für Parlamentsvorsitz nominiert

Drei Wochen nach ihrem Teilsieg bei den US-Kongresswahlen haben die oppositionellen Demokraten ihre langjährige Fraktionschefin Nancy Pelosi für den Posten der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses nominiert. Bei einer geheimen Abstimmung der Fraktion in Washington bekam die 78-Jährige 203 Stimmen, 32 Parteivertreter votierten gegen sie. Sie sei "stolz" auf ihre Nominierung, sagte Pelosi.

Frankreich/Privater Konsum Okt +0,8% gg Vm; +0,9% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Okt PROGNOSE +0,2% gg Vm; +1,0% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Sep rev -2,0% (vorl: -1,7%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Okt +3,5% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Okt -0,8% gg Vj

