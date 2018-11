Brutal, wie der Kurs der Paragon (WKN:555869)-Aktie in diesem Jahr abgegeben hat. Das Management glaubt, in Sippenhaft mit dem allgemein strauchelnden Fahrzeugmarkt genommen worden zu sein. Schließlich kann das Unternehmen durchaus Erfolge vorweisen. Andererseits gab es auch Gründe, an der Gesundheit von Paragon zu zweifeln. Am 25. November wurde ein Update zum Unternehmen präsentiert. Hier sind meine Eindrücke. Die Turbulenzen wurden zum Teil auch selbst verursacht Das mit der Sippenhaft war vielleicht nur ein Teil der Wahrheit. Auch Paragon hatte seine spezifischen Vorkommnisse. Vor allem die im Herbst zurückgezogene Anleiheemission und die wenige Wochen später geplatzte Übernahme von Navitas Systems verunsicherte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...