Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Freenet von 36 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Mobilfunkanbieter habe er an den neuen Bilanzierungsstandard angepasst, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnqualität dürfte sich durch die neuen Regeln etwas verschlechtern./gl/edh Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-29/10:09

ISIN: DE000A0Z2ZZ5