Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Imperial Brands von 3800 auf 3500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Verbot von Mentholzigaretten in den USA sei trotz gegenteiliger Aussagen der US-Gesundheitsbehörde FDA unwahrscheinlich, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sollte es jedoch dazu kommen, wären die Auswirkungen auf die Tabakkonzerne gering, da die Mentholraucher sich anderen Formen des Nikotinkonsums zuwenden dürften. Die fundamentale Lage des Sektors bleibe somit intakt, während die derzeitigen Bewertungen Untergangsszenarien einpreisten./mf/edh Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-11-29/10:25

ISIN: GB0004544929