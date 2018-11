Sixt Leasing gewinnt 'Firmenwagen-Award' der AUTO BILD DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Sonstiges Sixt Leasing gewinnt 'Firmenwagen-Award' der AUTO BILD 29.11.2018 / 10:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Leasing gewinnt "Firmenwagen-Award" der AUTO BILD Pullach, 29. November 2018 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, ist mit dem "Firmenwagen-Award" der AUTO BILD ausgezeichnet worden. Die Leser von Europas größter Automobilzeitschrift wählten das Unternehmen zum Sieger in der Kategorie "Leasing". Micha Heinze, Director Sales der Sixt Leasing SE: "Die Auszeichnung mit dem ,Firmenwagen-Award' der AUTO BILD in der Kategorie ,Leasing' bestätigt unseren hervorragenden Ruf als einer der führenden Anbieter von maßgeschneiderten Flottenlösungen. Dass uns die Leser der AUTO BILD zum Sieger gewählt haben, ehrt uns besonders, denn nichts zählt so sehr wie die Meinung der Kunden. Wir sehen den ,Firmenwagen-Award' auch als Ansporn, unser Angebot stetig weiterzuentwickeln und für Unternehmensfuhrparks das beste Gesamtpaket aus attraktiven Konditionen, großer Auswahl und Top-Service zu bieten." Mit dem erstmals vergebenen "Firmenwagen-Award" erhält Sixt Leasing eine weitere renommierte Auszeichnung in diesem Jahr. Im Mai gewann die Tochtergesellschaft Sixt Mobility Consulting den ersten Preis des Fachmagazins firmenauto für ihre Leistungen im Fuhrparkmanagement. In der gleichen Kategorie erhielt sie im Vorjahr den Titel "TopPerformer 2017" vom Fachmagazin Autoflotte. Zudem wurde die Tochtergesellschaft autohaus24 von Europas größtem Automobilclub ADAC zum besten Online-Portal für den Neuwagenkauf gekürt. --- Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 744 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Kontakt: Sixt Leasing SE Corporate Communications Stefan Kraus +49 89 74444 4723 pr@sixt-leasing.com 29.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 752633 29.11.2018 ISIN DE000A0DPRE6 DE000A2DADR6 AXC0086 2018-11-29/10:37