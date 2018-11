Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag in Shanghai sei von einer optimistischen Tonlage geprägt gewesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe sie in ihrer Überzeugung bestärkt, dass der Kosmetikkonzern das Potenzial habe, stärker als die Konkurrenten zu wachsen./gl/edh Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-11-29/10:37

ISIN: FR0000120321