Die Überschrift darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wert in den letzten Wochen sektorkonform gelitten hat und einen kräftigen Rücksetzer zu verkraften hatte. Dennoch präsentiert sich die Aktie unter charttechnischen Aspekten noch in vergleichsweise guter Form. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Organigram Holdings vom 17.10. hieß es u.a. "[…]In Bezug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...