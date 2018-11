Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec zählt auch am Donnerstag zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie schickt sich an, eine wichtige charttechnische Hürde zu überwinden. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte noch im laufenden Jahr ein neues Rekordhoch möglich sein. Fundamental gibt es ohnehin nichts an Evotec auszusetzen.

