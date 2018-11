Aktien aus dem Technologiesektor steigen auf breiter Front. Neben Aixtron und Infineon zählen auch die Papiere von Siltronic und S&T zu den größten Gewinnern. DER AKTIONÄR hat bereits mehrfach erklärt, dass bei diesen Werten nach der jüngsten Talfahrt eine Gegenbewegung überfällig ist. Den Startschuss für die Aufwärtsbewegung gab US-Notenbankchef Jerome Powell an. Dieser signalisierte gestern Abend ein vorsichtigeres Vorgehen bei künftigen Leitzinserhöhungen - und löste so eine Rallye an der US-Technologiebörse Nasdaq aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...