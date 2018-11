Fed Chef Powell verteilt Beruhigungspillen und die Anleger schlucken sie begeistert: Die US Notenbank wird die Zinsen vorsichtig anheben. Abgehoben haben daraufhin die Kurse in New York. Auch der Dax startet fester. Damit fällt erneut der Startschuss zum Lauf in Richtung 11.400 Punkte - ähnlich wie am Vortag. Gelingt dem Dax der Schritt über diese Schwelle, könnte er seinen Abwärtstrend seit Ende September verlassen. Das November-Hoch bei knapp 11 690 Punkten würde wieder in den Fokus rücken. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß