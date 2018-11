Scorpio Gold Corp. gab gestern die finanziellen Ergebnisse für das zum 30. September geendete dritte Quartal 2018 bekannt. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Nettogewinn von 0,4 Millionen Dollar verzeichnete, im Vorjahreszeitraum war dies noch ein Nettoverlust von 2,8 Millionen Dollar gewesen.



Insgesamt konnten 1.627 Unzen Gold an der Mine Mineral Ridge produziert werden, der Umsatz belief sich auf 2,2 Millionen Dollar verglichen mit 6 Millionen Dollar in Q3 2017. Es konnten insgesamt 1.826 Unzen Gold im dritten Quartal des Jahres verkauft werden.



Das adjustierte EBITDA belief sich auf 0,6 Millionen Dollar. Die Barkosten je verkaufter Unze betrugen 721 Dollar im Vergleich zu noch 1.209 Dollar im Vorjahreszeitraum.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de