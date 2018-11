Jerome Powell sorgte gestern für eine Kursrallye an der Wall Street. Er deutete an, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr wohl den Leitzins nicht so stark anheben wird wie befürchtet. Die Hoffnungen der deutschen Anleger auf ein Kursfeuerwerk am Donnerstag sind - NOCH - nicht erfüllt worden. Der DAX notiert zwar im Plus, aber nicht ansatzweise so stark wie der Dow Jones.

Den vollständigen Artikel lesen ...