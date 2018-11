FRANKFURT (Dow Jones)--Die Patrizia Immobilien AG hat für 85 Millionen Euro fünf Bürogebäude in zentraler Innenstadtlage von Luxemburg erworben. Das Portfolio bestehe aus zwei verbundenen Gebäuden in der Rue Prince Henri und drei weiteren Objekten in der Avenue de la Liberte, teilte die Gesellschaft mit.

Die Bürogebäude haben eine Fläche von insgesamt 8.564 Quadratmetern und wurden von der Bank Intesa Sanpaolo Holding International in einer Sale-und-Leaseback-Vereinbarung übernommen. Die Bank werde die Bürogebäude bis 2022 nutzen.

Danach will Patrizia sie modernisieren, um so die Vermietbarkeit und den Kapitalwert zu verbessern. "Diese Strategie stützt sich auf die erstklassige Lage der Objekte, da die Nachfrage nach hochwertigen Büroräumen angesichts eines knappen Angebots groß bleibt", hieß es.

November 29, 2018

