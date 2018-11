Der GBC-Analyst Matthias Greiffenberger hat mit dem Vorstand der wallstreet:online AG, Herrn Michael Bulgrin, über die derzeitige operative Geschäftsentwicklung und die Integration der Zukäufe gesprochen.

GBC: Herr Bulgrin, der Kurs der w:o Aktie ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgekommen, welche Gründe sehen Sie dafür?Bulgrin: Zum einen ist da natürlich die allgemeine Schwäche der Aktienmärkte. Insbesondere im SmallCap Bereich sind derzeit die Ausschläge schon heftig. Zudem besteht die Annahme, dass wallstreet:online von der kurzfristigen Kapitalmarktentwicklung und den Krypto-Märkten abhängig ist. Diese Einschätzung können wir jedoch nicht teilen. Wir investieren derzeit ganz überwiegend in den FinTech-Bereich. Die Themen Krypto und ICO spielen eine deutlich untergeordnete Rolle.GBC: Das operative Geschäft läuft also?Bulgrin: Ja. Die Nachfrage nach Werbeplätzen ist weiterhin erfreulich. Daher haben wir weiterhin den oberen Rand unserer Jahresprognose für das Kerngeschäft rund um wallstreet-online.de und boersennews.de fest im Visier. So soll der Umsatz auf 8.400 TEUR bis 10.300 TEUR und das Ergebnis vor Steuern auf 4.490 bis 5.490 TEUR steigen. Damit sind wir derzeit mit einem KGV von unter 10 bewertet.GBC: Wie läuft es mit der Integration von MIM/boersennews.de??Bulgrin: Sie ist abgeschlossen und Synergien gehoben. Die starke Umsatz- und Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr zeigt den Erfolg. In der Zukunft werden wir wallstreet-online.de und boersennews.de gemeinsam weiterentwickeln und von unserer soliden Marktposition profitieren.GBC: Mit der Beteiligung an der wallstreet:online capital AG wollen Sie das Geschäftsmodell um FinTech erweitern. Was versprechen Sie sich von diesem Schritt?Bulgrin: Diese Übernahme - ...

