Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Novo Nordisk von 272 auf 290 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Impfstoffherstellers resultiere aus seinen aktualisierten Schätzungen, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die günstigen Nachrichten zur Diabetes-Tablette "Semaglutide" hielten an, aber 2019 bringe Herausforderungen mit sich. Andere Pharmawerte wie Novartis und Merck böten mehr Aufwärtspotenzial./mf/tav Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-11-29/12:50

ISIN: DK0060534915