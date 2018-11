Die NordLB hat RTL von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber das Kursziel auf 68 Euro belassen. Der Sender-Konzern habe angesichts der fehlenden WM-Rechte in Deutschland im dritten Quartal eine solide Geschäftsentwicklung erzielt und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Kursrückgängen der vergangenen Wochen sei die Aktie ein Kauf, zumal die hohen und soliden Dividenden den Wert nach unten hin absicherten./mf/tav Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-11-29/13:03

ISIN: LU0061462528