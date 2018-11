Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC / Frankfurt: 26N) freut sich, den Abschluss einer fünfjährigen ISO-Reseller-Vereinbarung mit OBANC bekanntzugeben.



OBANC bietet seinen Kunden verschiedene integrierte Produkte und Dienstleistungen an. Dank über 35 Jahren Erfahrung ist es OBANC möglich, seinen Kunden die besten Lösungen zur Zahlungsabwicklung, Sicherheit und Compliance sowie Beratungsleistungen bereitzustellen, sodass diese ein rasches Wachstum und schnelle Skalierung erfahren können.



"OBANC freut sich sehr über die Partnerschaft mit NetCents, um die Zahlung mit Kryptowährung für neue sowie bestehende e-Commerce-Kunden einzuführen", so Wayne Orkin, President von OBANC. "NetCents ist ein zuverlässiges und komplementäres Unternehmen und OBANC ist stolz, mit diesem eine Partnerschaft eingehen zu dürfen, um Online-Händler durch Dienstleistungen zu unterstützen, die zum Wachstum ihres Geschäfts beitragen und für eine bessere Kauferfahrung sorgen."



Im Rahmen dieser Vereinbarung wird OBANC das NetCents Cryptocurrency Merchant Gateway an sein Händlernetzwerk weiterverkaufen, was B2C und B2B Merchant-, e-Commerce-, High Risk- und alternative Zahlungsmethoden, internationale Abwicklung, Scheck-Bearbeitung sowie Geschenk- und Treueprogramme umschließt. NetCents wird einen Prozentsatz jeder Kryptowährungs-Transaktion verdienen, die über den Kundenstamm von OBANC abgewickelt wird.



"OBANC hat sich mit einem Abwicklungsvolumen von über 30 Millionen zum Ziel gesetzt, seine Kunden durch die innovativsten Produkte und Lösungen zu stärken, um eine bessere Kundenerfahrung, Kundenbindung und Neukundenakquise zu bewirken, sodass Kryptowährung für uns eine logische Ergänzung darstellt. Kunden vertrauen auf unsere Fachkenntnisse und Lösungen, um auf zuverlässige und erschwingliche Weise integrierte Dienste für die Zahlungsabwicklung, für Online-Marketing und benutzerdefinierte Web-Entwicklung zu bieten", fügte Orkin hinzu.



Clayton Moore, CEO von NetCents, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit OBANC, da diese für NetCents eine einzigartige Möglichkeit birgt. Neben der Abwicklung von Kryptowährungszahlungen für seine Kunden verfügt OBANC über zahlreiche Kontaktpunkte und bietet seinen Kunden somit mehr als nur Zahlungsabwicklungsdienste, was die Tür für weitere Möglichkeiten öffnen könnte."



Informationen zu OBANC



OBANC ist ein in Florida ansässiges Beratungsunternehmen für den Zahlungsverkehr mit Fokus auf Merchant Services, Web-Marketing, Web-Entwicklung und Beratungsdiensten. OBANC verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung mit führenden Lösungen zur Zahlungsabwicklung, Sicherheit und Compliance, SEO-Diensten, Web-Entwicklung und Netzwerkberatung von Unternehmen. Seine Partner und Lösungen gelten als zuverlässige Quelle für hochwertige Dienstleistungen zum niedrigsten Marktpreis bzw. mit den geringsten Gebühren.



https://obanc.net/



Informationen zu NetCents



NetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nächsten Generation, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zur digitalen Währung mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, um Online-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten.



NetCents Technology ist bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen registriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden.



Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen



Bitte besuchen Sie die Webseite des Unternehmens auf http://www.net-cents.com oder kontaktieren Sie Gord Jessop, President: gord.jessop@net-cents.com , +1-604-895-7423



