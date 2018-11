Hamburg (ots) - Sie ist eine legendäre Rockröhre. In der aktuellen GALA (Heft 49/2018, ab heute im Handel) verrät die britische Sängerin Bonnie Tyler, 67 ("It's A Heartache") nun eine Angewohnheit, die sie bei Konzerten hat - und die vermutlich den rauen Klang ihrer Stimme erklärt: "Vor jedem Auftritt gönne ich mir einen Jack Daniels."



