True Leaf meldet zweites Quartal mit Rekordumsätzen in Folge DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis True Leaf meldet zweites Quartal mit Rekordumsätzen in Folge 29.11.2018 / 14:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. True Leaf meldet zweites Quartal mit Rekordumsätzen in Folge Wachstum im 2. Quartal von 25 Prozent gegenüber Vorjahr und damit die bisher besten Quartalszahlen des Unternehmens verzeichnet VERNON, BC - 29. November 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf" oder das "Unternehmen") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine pflanzliche Wellness-Marke für Haustiere und ihre Halter, hat seine bisher stärksten Umsatzzahlen für den dreimonatigen Zeitraum zum 30. September 2018 bekannt gegeben. Die Einnahmen stammen aus dem weltweiten Verkauf der legalen True Leaf Pet-Produkte auf Hanfbasis des Unternehmens. Der Produktumsatz belief sich auf 572.071 CAD. Damit verzeichnet das Unternehmen ein zweites Rekordquartal in Folge. True Leaf teilte außerdem mit, dass das Unternehmen im Laufe von zwei Quartalen erstmalig einen Umsatz von mehr als 1.000.000 CAD verbuchen konnte. Die Einnahmen für den sechsmonatigen Zeitraum zum 30. September 2018 beliefen sich auf 1.063.405 CAD, der bisher höchste Halbjahresumsatz des Unternehmens, und stiegen damit um 42 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr, in dem Einnahmen von 747.846 CAD verzeichnet wurden. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Europa trug 177.734 CAD zu den Gesamteinnahmen für diesen sechsmonatigen Zeitraum bei. Dies entspricht einem Anstieg von 86 Prozent gegenüber 95.727 CAD im selben Zeitraum im vorangegangenen Jahr. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch die Investition des Unternehmens in sein internationales Vertriebsteam getragen, das zur Expansion der Abteilung True Leaf Pet in neue Märkte beitrug. Die True Hemp-Produktlinie des Unternehmens ist mittlerweile in 2.800 Ladengeschäften weltweit erhältlich, unter anderem in Filialen von Pets Supplies Plus (USA), PetSmart Canada und Pets Corner UK. "Unsere wachsenden Umsätze und der anhaltende Erfolg der True Hemp-Produktlinie sind ein Beweis dafür, dass sich Tierhalter Zugang zu sicheren, wirksamen und gesetzeskonformen therapeutischen Cannabisprodukten für ihre Haustiere wünschen", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Wir sind entschlossen, der führende Anbieter von Cannabis für Haustiere in der globalen Heimtierbranche, einem Sektor, der bis 2025 voraussichtlich auf 202,6 Milliarden USD wachsen wird, zu sein, indem wir fortlaufend neue Märkte erschließen und unsere Produktlinie erweitern." True Leaf ist ein Pionier in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis für Haustiere, die beruhigende Wirkung haben, die Gesundheit von Hüfte und Gelenken fördern und die Immun- und Herzfunktion unterstützen. Die True Hemp-Linie des Unternehmens aus funktionellen Snacks, Ergänzungsmitteln auf Ölbasis und Kausticks für Hunde und Katzen sind auch bei Amazon und in den Vereinigten Staaten unter www.trueleafpet.com sowie in Kanada unter www.trueleafpet.ca erhältlich. Tierhalter im Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland können die Produkte von True Leaf im neuen Online-Shop des Unternehmens unter www.trueleafpet.eu kaufen. Wichtige Finanzergebnisse des 2. Quartals 2019 Für den dreimonatigen Zeitraum zum 30. September 2018 - Der Umsatz von True Leaf Pet belief sich im Quartal auf einen Rekordwert von 572.071 CAD, was einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 458.729 CAD entspricht. - Dies ist das zweite Quartal in Folge, in dem das Unternehmen einen Rekordumsatz verzeichnet: Im Sommer dieses Jahres meldete True Leaf sein bisher bestes Quartalsergebnis für den dreimonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2018. Der Umsatz im ersten Quartal betrug 491.334 CAD, ein Anstieg von 70 Prozent gegenüber 289.117 CAD im Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr. - Sylvain Toutant, ein Einzelhandelsexperte und ehemaliger Chief Executive Officer von DAVIDsTEA, wurde in das Board of Directors des Unternehmens berufen. - Das Unternehmen gab bekannt, dass der Bau des True Leaf Campus, seiner Cannabisanbau- und -produktionsanlage in Lumby (British Columabia), weiter im Plan für eine Fertigstellung Ende Herbst 2018 liegt. - Tierärztin Dr. Katherine Kramer, DVM, eine Vorreiterin auf dem Gebiet Cannabis für Haustiere, verstärkt das Unternehmen als Gründungsvorsitzende seines veterinärmedizinischen Beirats. - Kerry Biggs, CPA, MBA, eine ehemalige Führungskraft von lululemon, wurde zum Chief Financial Officer von True Leaf ernannt. Jüngste Entwicklungen Wichtige Ereignisse im Anschluss an das 2. Quartal 2019 - True Leaf gab bekannt, dass es seine globale Einzelhandelspräsenz erweitert hat. True Leaf ist jetzt in 2.800 Ladengeschäften weltweit vertreten und erreicht mit dem Launch von Online-Shops im Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland auch mehr Kunden online. - True Leaf Pet bringt seine erste speziell für Katzen entwickelte Produktlinie auf Hanfbasis in Europa auf den Markt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Begleitunterlagen, der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens, für den dreimonatigen Zeitraum zum 30. September 2018, die auf der Website des Unternehmens unter ir.trueleaf.com veröffentlicht wurden. Über True Leaf True Leaf ist eine pflanzliche Wellness-Marke für Haustiere und ihre Halter. True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. True Leaf Medicine Inc. befindet sich in der Endphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Zulassung als Hersteller von staatlich genehmigtem medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt. Diese Zulassung steht unter dem Vorbehalt einer Inspektion durch Health Canada, um nach Fertigstellung der Cannabisaufzuchtanlage des Unternehmens, die derzeit in Lumby (British Columbia) errichtet wird, die Produktion, Herstellung und den Vertrieb von Cannabisprodukten zu ermöglichen. Die Anlage wird voraussichtlich Ende Herbst 2018 fertiggestellt. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und ist eines der ersten Unternehmen, das weltweit Produkte auf Hanfbasis für Haustiere vermarktet. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfsamenbasis für Haustiere. Die True Hemp-Kausnacks, -Zahnpflegesticks und -Ergänzungsmittel auf Ölbasis sind derzeit in mehr als 2.800 Ladengeschäften in ganz Nordamerika und Europa erhältlich. www.trueleaf.com Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director und Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Joe Green (US) Edison Advisors jgreen@edisongroup.com Tel: 646-653-7030 Folgen Sie True Leaf twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafpet instagram.com/trueleafpet Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! 