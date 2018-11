Die australische Investmentbank Macquarie hat Evonik mit "Neutral" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Kosteneinsparungen und eine mögliche Bereinigung des Portfolios des Spezialchemiekonzerns gefielen ihm, schrieb Analyst James Knight in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussicht auf ein steigendes weltweites Angebot des Produkts Methionin missfalle ihm dagegen. Zudem sei das Unternehmen stark von Lohn- und Gehaltssteigerungen betroffen./bek/la Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-11-29/14:09

ISIN: DE000EVNK013