Baltimore (www.fondscheck.de) - Einige der Faktoren, die dem US-Aktienmarkt 2018 Rückenwind gaben und zu Rekordhöhen verhalfen, könnten im kommenden Jahr nun Gegenwind liefern, so die Experten von T. Rowe Price."Der Wachstumsschub bei den US-Unternehmensgewinnen durch die Steuersenkungen wird allmählich nachlassen, während die Auswirkungen der protektionistischen Handelspolitik negativen Einfluss auf das Wachstum nehmen könnte", sage Jeff Rottinghaus, Portfoliomanager des U.S. Large-Cap Core Equity bei T. Rowe Price. Darüber hinaus sei die späte Phase dieses Konjunkturzykluses geprägt von einer weniger expansiven Geldpolitik, höheren Zinssätzen, Inflation und steigenden Arbeitskosten, da die Arbeitskräfte knapper werden. "Noch sind die Risiken einer Rezession moderat, steigen aber zunehmend. Trotz des aktuell weiterhin positiven Umfelds sollten Investoren für kommende Herausforderungen gewappnet sein", so der Fondsmanager. ...

