Die australische Investmentbank Macquarie hat Akzo Nobel mit "Outperform" und einem Kursziel von 82 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Ziele des Chemiekonzerns für 2020 erschienen ihm zwar zu ambitioniert, schrieb Analyst James Knight in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen dürften sich aber bereits im kommenden Jahr erholen und Kosteneinsparungen dem operativen Gewinn (Ebitda) Anschub verleihen. Kleine und mittelgroße Zukäufe könnten außerdem zusätzlichen Wert schaffen./bek/la Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-11-29/14:11

ISIN: NL0000009132