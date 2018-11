Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Munich Re auf "Halten" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Die noch nicht genau bezifferbaren, jüngsten Naturkatastrophenschäden erschwerten eine konkrete Schätzung der auf den Rückversicherer zukommenden Belastungen im vierten Quartal, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deutlich wichtiger für den Aktienkurs sei ohnehin die Frage, ob sich in den kommenden Erneuerungsrunden Preiserhöhungen durchsetzen ließen./edh/gl Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-11-29/14:17

ISIN: DE0008430026