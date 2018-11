Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag am Freitag dürfte vertiefte Einsichten in die Entwicklung des Portfolios der Beteiligungsgesellschaft geben, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kernbeteiligungen entwickelten sich weiterhin stark. Rocket sei eine günstige Möglichkeit, am Wachstum bei E-Commerce und digitalen Diensten zu partizipieren./mf/gl Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

