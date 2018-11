Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Aktie des Herstellers von Flurförderfahrzeugen bleibe trotz Konjunktursorgen aussichtsreich, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei wegen Veränderungen in der Wertschöpfungskette nicht mehr so abhängig von makroökonomischen Entwicklungen./mf/gl Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006219934