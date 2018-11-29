DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CURASAN AG CUR DE0005494538 29.11.2018 15:20 CET
START RESTART AUCTION: 15:20
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:30
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CURASAN AG CUR DE0005494538 29.11.2018 15:20 CET
START RESTART AUCTION: 15:20
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:30