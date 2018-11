Auch Honda verabschiedet sich in Europa vom Diesel, um verstärkt auf Elektroautos und Plug-in-Hybride zu setzen. Ab 2021, wenn der neue Civic kommt, werde es in Europa keine Dieselmodelle von Honda mehr geben, erklärte Dave Hodgetts, Geschäftsführender Direktor von Honda in Großbritannien. Wie die "Automobilwoche" berichtet, werden die Dieselmodelle voraussichtlich bei den anstehenden Modellwechseln ...

