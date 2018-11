IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc.: Sproutly nimmt ehemaligen Top-Manager des Getränkeriesen Pernod Ricard in seinen Beirat auf

Sproutly nimmt ehemaligen Top-Manager des Getränkeriesen Pernod Ricard in seinen Beirat auf

VANCOUVER, BC, 29. November 2018 - Sproutly Canada, Inc. (CSE: SPR) (OTCQB: SRUTF) (FWB: 38G) (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Constantine Constandis in den Beirat des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Constandis ist ein international anerkannter Experte der obersten Führungsriege, der mehr als 34 Jahre Erfahrung in der Wein- und Spirituosenbranche vorweisen kann und sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien aktiv war.

Herr Constandis war zuvor in leitender Funktion beim 37 Milliarden Euro schweren börsennotierten Wein- und Spirituosenhersteller Pernod Ricard SA (RI:EN Paris) tätig, zu dessen internationalem Portfolio unter anderem auch führende Marken wie Absolute Vodka, Jameson, The Glenlivet und Beefeater zählen. Zuletzt bekleidete er in diesem Unternehmen die Rolle des President von Pernod Ricard China und Pernod Ricard Asia Travel Retail.

Vor seiner Zeit bei Pernod Ricard war Herr Constandis CEO von Corby Spirit and Wine Ltd (TSX: CSW.A, CSW.B), einer an der TSX notierten Produktions- und Vertriebsgesellschaft für alkoholische Getränke, in deren Portfolio sich einige der bekanntesten Marken Kanadas - wie etwa J.P. Wisers Canadian Whiskies, Lambs Rum, Polar Ice Vodka und McGuinness Liqueurs - finden. Daneben bekleidete Herr Constandis auch Führungsrollen bei der Seagram Company Ltd., wo er unter anderem als CFO für Europa und Afrika verantwortlich zeichnete.

Herr Constandis hat einen Bachelorabschluss von der Concordia University und ist Qualified Chartered Accountant.

Wir freuen uns sehr, dass Constantine Constandis den Beirat von Sproutly verstärkt, sagte Keith Dolo, President und CEO von Sproutly. Constantine ist es ein Anliegen, eine aktive Rolle als Mitglied im Beirat des Unternehmens zu übernehmen. Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Markenentwicklung, Betriebsführung, Vertrieb und Marketing in der stark regulierten Spirituosenbranche wird er Sproutly im Rahmen der weiteren Entwicklung zu einem führenden Cannabisgetränkeunternehmen maßgeblich unterstützen, meinte er abschließend.

Nachdem das Board derzeit personell voll ausgelastet ist, wird Constantine bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zunächst in den Beirat berufen. Bei der Hauptversammlung will man einen Vorschlag zur Erweiterung des Board of Directors einbringen, damit Constantine als unabhängiges Mitglied in das Board of Directors aufgenommen werden kann.

Über Sproutly Canada, Inc.

Die Hauptzielsetzung von Sproutly ist es, der führende Anbieter auf dem Markt für Cannabis-Getränke und -Lebensmittel zu werden.

Unsere in Toronto befindliche, gemäß den ACMPR lizenzierte Anlage wurde gebaut, um Cannabis in pharmazeutischer Qualität anzubauen und einen technologischen Durchbruch bei der Herstellung und Formulierung der ersten natürlichen, vollständig wasserlöslichen Cannabislösung zu erzielen.

Dank unserer wasserlöslichen Inhaltsstoffe und biologischen Öle werden wir die internationalen Märkte mit revolutionären Marken beliefern, wo es gut definierte Handelsprodukte braucht. Der Geschäftsfokus von Sproutly liegt auf der Umsetzung von Partnerschaften mit lokalen und global etablierten Konsumentenmarken, um ihre bestehenden Kundenbasis zu nutzen, die Markentreue weiter auszubauen, beim Marketing und Vertriebsnetzwerke zu unterstützen, um diesen wissenschaftlichen Durchbruch schnell und effizient weltweit zu erreichen.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo

Chief Executive Officer of Sproutly Canada, Inc.

Email: investors@sproutly.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45334

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45334&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85209 J1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA85209J1084

AXC0196 2018-11-29/15:13