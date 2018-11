-------------------------------------------------------------- zu den Auslandsexperten http://ots.de/9AO8PY --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Darf der Chef mich auf Dienstreise ins Ausland schicken? Habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf ein Sabbatical? Was muss ich bei der Jobsuche im Ausland beachten? Diese und noch viel mehr Fragen rund um den kurz-, mittel- und langfristigen Auslandsaufenthalt klären seit ein paar Monaten die Mitarbeiter des Auslandsspezialisten BDAE in der Videoreihe "Die Auslandsexperten".



Monatlich werden neue Clips im Youtube-Kanal (www.youtube.com/AuslandsexperteBDAE) des BDAE hochgeladen. Es sind echte Mitarbeiter des BDAE, welche die drei- bis sechsminütigen Auslandsthemen in den Videos prägnant und knapp erläutern. Unterstützt wird das Format mit Animationen und Textauszügen, damit das jeweilige Thema so verständlich wie möglich dargestellt wird.



Weitere Kurzvideos befassen sich unter anderem mit sinnvollen Reise-Apps, Verhaltensregeln im Ausland, mit Kleidervorschriften beliebter Reiseländer, Sicherheit auf Reisen und ärztlichen Behandlungskosten weltweit.



Die Videos sind außerdem im BDAE-Facebook-Account (@AuslandsexperteBDAE) und bei Instagram TV (@auslandsexperte_bdae) zu finden.



Wer sich lieber lesend mit diesen Themen beschäftigen möchte, kann auch das kostenfreie monatlich erscheinende Journal "Leben und Arbeiten im Ausland" als PDF- oder HTML-Newsletter unter https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/journal abonnieren.



OTS: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81896 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81896.rss2



Pressekontakt: Anne-Katrin Schulz Presse & Marketing Tel.: +49-40-30 68 74-14 E-Mail: akschulz@bdae.com