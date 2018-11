Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: UMT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu UMT AG Unternehmen: UMT AG ISIN: DE0005286108 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.11.2018 Kursziel: 1,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann UMT veräußert Tochtergesellschaft und stärkt Eigenkapitalbasis UMT verkündete vergangenen Donnerstag den Verkauf der UMT PEACHES Mobile GmbH und bestätigte den positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2018. Strategische Rationale und Struktur des Verkaufs: UMT hat im Mai 2017 insgesamt 51% der Anteile an der PEACHES Mobile GmbH übernommen. Wichtigster Bestandteil der PEACHES Mobile GmbH ist prelado, eine Plattform zum Aufladen von Guthaben auf Prepaid Mobilfunk- und Geschenkkarten. Da die Zusammenarbeit mit der Minderheitsgesellschafterin der UMT PEACHES Mobile GmbH nach Unternehmensangaben die operative Entwicklung ausbremste, entwickelte UMT die eigene Mobile Payment- und Loyality-Plattform weiter, sodass zukünftig Prepaid-Zahlungsströme auch ohne prelado abgewickelt werden können. UMT übt nun die Option zum Erwerb der restlichen 49% aus und verkauft anschließend 100% der Anteile an der UMT PEACHES Mobile GmbH an eine Zweckgesellschaft. Über den Kaufpreis der Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart. Sachkapitalerhöhung durch Großaktionär: Darüber hinaus hat UMT beschlossen, das Grundkapital auf 23,5 Mio. Euro durch Ausgabe von 2,5 Mio. neuen Stückaktien mit einem Nennwert von 1,00 Euro je Aktie gegen Sacheinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung vom Großaktionär SWM Treuhand AG gezeichnet werden, wodurch dessen Anteil von derzeit 54 auf 59% steigt. Die Einlage erfolgt durch Einbringung einer Darlehensforderung der SWM Treuhand AG i.H.v. 2,5 Mio. Euro gegenüber UMT. Dadurch verringert sich die Zinslast (MONe: 70 TEUR p.a. vs. zuvor 120 TEUR p.a.), die Verbindlichkeiten werden liquiditätsneutral zurückgeführt und das Eigenkapital erhöht. Auswirkungen auf unsere Prognosen: Da die Entkonsolidierung der UMT PEACHES Mobile GmbH erst per Ende November stattfindet und die Auswirkungen auf das laufende Jahr daher gering sind, bestätigte das Management die Jahresziele (Konzernumsatz- und Ertragswachstum im deutlich oberen zweistelligen Prozentbereich). In den Jahren ab 2019 haben wir unsere Prognosen um die Umsatzbeiträge der UMT PEACHES Mobile GmbH (MONe 2019e: 3,4 Mio. Euro) reduziert. Der Effekt auf die Ergebnisentwicklung ist deutlich geringer, da die Tochtergesellschaft nur eine geringe Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erwirtschaftet. Darüber hinaus haben wir die Sachkapitalerhöhung in unserem Modell berücksichtigt, wodurch sich die zinstragenden Verbindlichkeiten um 2,5 Mio. Euro verringern und das Eigenkapital bzw. die Aktienanzahl entsprechend erhöht. Start von Apple Pay beeinflusst auch LOYAL-App: Da Apple Pay in Deutschland noch nicht eingeführt ist, wird sich u.E. auch der Launch der LOYAL-App von UMT verzögern. Nach dem Start von Apple Pay dürfte sich die Aufmerksamkeit für das Thema Mobile Payment deutlich erhöhen, sodass UMT idealerweise im Anschluss dazu die eigene Aggregator-App der Öffentlichkeit vorstellen wird. Wir rechnen daher nun erst für Januar 2019 mit dem Launch der App. Neben der leichten Verzögerung hinsichtlich der Einführung der UMT LOYAL-App scheinen aktuell auch Gerüchte bzgl. der zukünftigen Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen UMT und Payback das Sentiment zu belasten. Die Verunsicherung resultiert u.E. aus der Frage, welche Auswirkungen der Markteintritt von Google Pay und bald Apple Pay auf die Partnerschaft hat. Einerseits besteht u.E. die Chance, dass UMT zukünftig die Payback-Funktionalitäten aus Mobile Payment sowie Loyalty Dritten anbieten könnte. Dies betrifft vor allem die Einzelhändler, die im Wettbewerb zu den Payback-Partnern stehen und daher nicht im selben Payment-/Loyalty-System (Payback Pay) eingebunden werden möchten. Da die Lösung von UMT einen guten Ruf genießt und sich in den letzten Jahren sowohl bei großen als auch kleineren Händlern bewährt hat, könnten somit zahlreiche Neukunden adressiert werden. Auf der anderen Seite besteht u.E. das Risiko, dass Payback mit anderen Mobile Payment Anbietern, wie z.B. Apple Pay oder Google Pay, kooperiert. Dies könnte folglich einen negativen Effekt auf das über Payback Pay abgewickelte Transaktionsvolumen haben. Bis zur Veröffentlichung konkreter Informationen sehen wir aufgrund der geringen Visibilität jedoch noch keinen weiteren Anpassungsbedarf unserer Prognosen. Fazit: Den signifikanten Kursrückgang der letzten Wochen führen wir primär auf die Unsicherheit bzgl. der zukünftigen Positionierung von UMT unter den relevanten Playern im Mobile Payment-Markt zurück. Die Veräußerung der UMT PEACHES Mobile GmbH erscheint in Kombination mit der Sachkapitalerhöhung strategisch sinnvoll, wenngleich noch keine Details über den Kaufpreis bekannt sind. Auf Basis unserer Schätzungen, die keine negativen Auswirkungen durch den Markteintritt neuer Player auf die Partnerschaft zwischen UMT und Payback unterstellen, erscheint das Bewertungsniveau derzeit durchaus attraktiv. Wir bestätigen daher mit leicht reduziertem Kursziel von 1,80 Euro (zuvor: 2,10 Euro) unsere Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 