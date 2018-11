Friede Springer ist ihrem Ziel einer zukunftssicheren Lösung für den Medienkonzern Axel Springer ("Bild", "Welt") einen Schritt näher gekommen. Die 76-Jährige übernahm die volle Kontrolle über den Großaktionär des Unternehmens, der Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co, wie der Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die bisher ebenfalls an der Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co beteiligten Enkelkinder des Verlagsgründers Axel Springer, Ariane und Axel Sven, erhalten dafür direkt Anteile an der börsennotierten Axel Springer SE.

"Ich freue mich, dass weiterhin die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, den Mitarbeitern und dem Vorstand von Axel Springer langfristig eine verlässliche Perspektive für die Zukunft des Unternehmens zu geben", sagte Friede Springer laut der Mitteilung des Konzerns.

Nach Angaben aus ihrem Umfeld plant Friede Springer im kommenden Jahr die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft. Als Vorbild soll hier offenbar der schwäbische Weltkonzern Bosch dienen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Bosch wird von einer ähnlich angelegten Gesellschaft kontrolliert. An der Börse sorgte die Nachricht für Kursverluste. Das im MDax notierte Papier gab zuletzt um rund zwei Prozent nach./gö/pos/zb/DP/zb

ISIN DE0005501357

