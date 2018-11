Nach der Kursrallye zur Wochenmitte starten die US-Börsen am Donnenrstag zunächst unverändert in den Handel. Die Zurückhaltung der Anleger kommt nicht überraschend, steht mit dem G20-Gipfel in Argentinien ab Freitag und dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping der vielleicht wichtigste Termin in der zweiten Jahreshälfte bevor. Die beiden Staatschefs wollen ausloten, ob sie im Handelsstreit doch noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Alle weiteren Details sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...