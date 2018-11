Nach den Aussagen von FED-Chef Jerome Powell kam euphorische Stimmung auf am amerikanischen Aktienmarkt. Der Dow Jones ging 2,5 Prozent fester aus dem Handel. Der S&P 500 legte ähnlich deutlich um 2,3 Prozent zu. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Apple, Altria, Netflix, Alibaba und PG&E. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt zudem die Indikationen für den heutigen Handelstag.