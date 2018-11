Berlin (ots) - Der Verband des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus (VDMA) sieht dem Treffen der G20-Staatschefs skeptisch entgegen. "Mit Donald Trump und Xi Jinping treffen zwei Alphatiere aufeinander, die sich nicht bewegen werden", sagte VDMA-Chef Thilo Brodtmann dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). "Ich rechne also nicht mit einer Verbesserung der Marktbedingungen, sondern eher mit einem Drehen an der Zollschraube."



