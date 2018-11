Die Marinomed Biotech AG stoppt den Börsengang in Wien. Diese traurige Nachricht (für den Kapitalmarkt Österreich) hat mich so eben erreicht und schockiert. Ursprünglich wollte man den Investoren 400.000 neue Aktien (Option auf 480.000, inklusive Greenshoe-Option 552.000) in einer Preisspanne von 75 bis 90 Euro anbieten. Ich habe dir hier darüber berichtet. Die Marinomed Biotech AG hat zwar laut eigenen ...

