Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS Group gibt heute zwei Veränderungen in ihrer Geschäftsführung bekannt, so DWS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mark Cullen wird Chief Operating Officer und Dirk Goergen wird Head of EMEA Coverage. Jon Eilbeck und Thorsten Michalik werden das Unternehmen verlassen. Alle Änderungen haben die notwendigen regulatorischen Zustimmungen erhalten und erfolgen zum Ende des Monats. ...

