Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember wird die Buslinie 75 in Frankfurt am Main zur reinen Elektrobuslinie. Die fünf E-Busse hierfür hatte die Stadt vor einem Jahr bei Solaris bestellt. Voraussichtlich im Sommer wird die Busflotte auch um die ersten drei H2-Fahrzeuge erweitert. Bei den fünf Elektrobussen aus Polen handelt es sich um den Typ Solaris Urbino 12 electric. Sie verfügen über eine Batteriekapazität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...